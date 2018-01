Presidente dos Estados Unidos vai convidar o presidente francês para uma reunião na Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber o presidente francês Emmanuel Macron na Casa Branca, em Abril. A concretizar-se, esta será a primeira visita de Estado a Washington no mandato do republicano.



A amizade entre os dois presidentes tem crescido no último ano.



Este sábado, em entrevista à BBC, Macron falou sobre Donald Trump, afirmando que o presidente norte-americano "não é um político clássico", mas lembrou que "foi eleito", é "o presidente dos EUA", e salvaguardou que queria "trabalhar com ele". "Temos opiniões diferentes sobre diferentes matérias, telefono-lhe regularmente, sou sempre extremamente directo e franco, por vezes consigo convencê-lo, noutras ocasiões não consigo", afirmou.



Macron e Donald Trump deverão encontrar-se esta sexta-feira em Davos, nos Alés suíços, onde se vão reunir executivos, banqueiros e líderes mundiais.