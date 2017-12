Um bombista-suicida fez-se explodir esta quinta-feira numa organização cultural e religiosa xiita, em Cabul, a capital do Afeganistão. Morreram pelo menos 40 pessoas na sequência do ataque e 30 ficaram feridas.O ataque foi seguido por mais duas explosões na mesma área, informou o ministro da Administração Interna afegão, enquanto os jornais locais dizem que se registaram apenas duas explosões e não três, segundo a BBC.Os números de mortos e feridos podem vir a aumentar nas próximas horas, assegurou o ministro Nasrat Rahimi.Entre as vítimas estará um grupo de estudantes que estava a assistir a uma palestra na zona aquando dos ataques que teriam como alvo a sede de um meio de comunicação social afegão. Já em Novembro, três homens armados, disfarçados de polícias, invadiram as instalações da Shamshad TV, e dispararam sobre os funcionários da estação televisiva.Os ataques não foram ainda reivindicados por nenhum grupo.