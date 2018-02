A defesa de Manuel Vicente já emitiu um comunicado a propósito do mandado de detenção para notificar Manuel Vicente. Os mandatários do ex-vice-presidente angolano dizem que vão "analisar e tomar posição nas instâncias devidas se e quando entenderem", mas que não podem deixar de assinalar que a iniciativa do Ministério Público se baseia "em invocadas informações da PSP", que "não têm qualquer verdade quanto à alegada viagem" de Manuel Vicente.

Os mandatários referem ainda que a resposta da República de Angola à carta rogatória expedida em novembro processo que envolve o ex-vice-presidente angolano "se encontra por apreciar em toda a sua extensão e nas suas várias implicações" e que "estão pendentes também recursos sobre matérias relevantes em instâncias superiores".

"Finalmente, não é de mais repetir que a questão das imunidades a que se encontra vinculado é uma questão de Estado, que não depende do Senhor Eng.º Manuel Vicente, razão pela qual não está na sua disponibilidade sujeitar-se ou não à jurisdição portuguesa", lê-se no comunicado, no qual acrescentam que Manuel Vicente não vai criar "qualquer obstáculo à normal tramitação desse processo e à boa administração da justiça em tudo o que de si pessoalmente dependa".