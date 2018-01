A marca de roupa H&M começou a semana a ser alvo de críticas nas redes sociais, após utilizar um modelo infantil negro para vestir uma camisola em que se lê "o macaco mais fixe da selva". A fotografia, exposta no catálogo online, foi entretanto retirada.

Nas redes sociais, vários utilizadores partilharam a imagem da marca de roupa sueca, acompanhados de comentários negativos e de desaprovação. Grande parte das críticas compara o modelo branco, que veste uma camisola com as palavras "especialista em sobrevivência".

O actor norte-americano Jaleel White divulgou a imagem no Instagram, afirmando que se recusa a "acreditar que a empresa seja assim tão burra e insensível ao usar um rapaz negro para vestir uma camisola com capuz onde se lê 'o macaco mais fixe da selva' e um rapaz branco com uma camisola com capuz onde se lê 'especialista em sobrevivência'".









Já a modelo Stephanie Yeboah, questionou: "De quem foi a ideia na H&M de colocar este doce menino negro a vestir uma camisola com capuz que diz 'Coolest monkey in the jungle'?"





Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L — Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) 7 de janeiro de 2018







"Isto é nojento. É uma projecção de um pensamento neocolonialista. Não me voltarão a ver perto destas lojas", escreveu um utilizador.





So the black kid gets to wear the H&M sweater with "Coolest monkey in the jungle" and the white kid with "Survival expert". This is beyond disgusting. It's a projection of your neocolonial thinking. You won't see me anywhere near your shops these days @hm. pic.twitter.com/Gl7OtdVw4p — Volkan (@vulkaanrots) 8 de janeiro de 2018







A marca retirou, depois, a fotografia da criança a vestir a camisola, ficando apenas a imagem da peça de roupa.