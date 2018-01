A Coreia do Norte é um dos países mais misteriosos (e perigosos) do mundo. Os testemunhos de quem foge do regime de Kim Jong-un ajudam-nos a compreender melhor e a ir além da propaganda norte-coreana. Agora, também o Google Maps nos pode ajudar a compreender a topografia do país.

Sabe-se que as fronteiras entre a Coreia do Norte e a China são fortemente militarizadas e vigiadas. Contudo, as fronteiras entre a Rússia e a Coreia do Norte estão separadas pelo rio Tumen e estão unidas pela "Ponte da Amizade", por onde passa uma linha ferroviária. Este troço tem menos de 17 quilómetros de largura.







Segundo o Financial Times, fazer o caminho de terra batida até chegar à ponte - a Linenaya Ulitsa – é o método mais utilizada pelos norte-coreanos para fugirem do país.