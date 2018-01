Kimmel foi ao psicanalista devido à troca de envelopes nos Óscares?

Tudo não passa de uma brincadeira. Vídeo revela que norte-americano será o apresentador da 90.ª cerimónia dos Óscares, que se realiza a 4 de Março.

O episódio da troca de envelopes na categoria de Melhor Filme na cerimónia dos Óscares do ano anterior marcou o evento e fez até com que houvessem algumas alterações na entrega de prémios já confirmadas pela Academia. O comediante Jimmy Kimmel - apresentador da edição anterior - fez um vídeo sobre a 90.ª edição, que se realiza a 4 de Março, e mostrou como tem ultrapassado o trauma.



Nas imagens pode ver-se o apresentador a "desabafar" com um psicanalista sobre o episódio que fez com que La La Land fosse proclamado Melhor Filme, sendo que, segundos depois, surgisse uma correcção e fosse anunciado o verdadeiro vencedor: Moonlight.



O norte-americano diz "ter sonhado todas as noites" com o episódio e confessa que, desde então, não consegue abrir qualquer carta. Enquanto fala com o psicanalista, Jimmy Kimmel diz que apesar de tudo o que aconteceu foi convidado para apresentar novamente a cerimónia este ano. "O que faço agora?", questiona.



É desta forma que o comediante assume que voltará a ser o apresentador da cerimónia dos Óscares. Veja aqui o vídeo: