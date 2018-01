Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, a região do Algarve é aquela onde se regista uma maior diferença entre trabalhadores, quando considerados valores que contabilizem igualmente prémios e subsídios.Segundo os dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) referentes ao ano de 2016, a região de Lisboa é aquela onde os trabalhadores por conta de outrem mais recebem (€1.388,49), seguida do Alentejo (€997,77), região Norte (€986,93), Centro (€966,29) e por fim a região do Algarve (€942,73).Segundo o documento publicado pelo Ministério do Trabalho, a média salarial nacional em 2016 era de €1.107,86 (contabilizando ordenado base e outras componentes como subsídios e prémios). Em 2016 registou-se um aumento salarial comparativamente a 2015, tendo a média aumentado 11,20 euros.Apesar de ter sido a região onde se verificou um aumento maior do salário, isso não impediu que continuasse a ser a região que pior paga aos trabalhadores que recebem, em média, 942,73 euros por mês.Os dados divulgados pelo GEP demonstram ainda que existe uma diferença salarial de 232,60 euros de homens para mulheres. Em média os homens auferem €1.215,11 mensalmente e as mulheres €982,49.Segundo dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento, no terceiro trimestre de 2017, a população empregada em Portugal era de 4.803.000 indivíduos, 83,3% dos quais a trabalhar por conta de outrém. Desses trabalhadores, 77,5% desses tinham um contrato de trabalho sem termo.Registaram-se ainda 444 mil desempregados, 86,8% dos quais a procurar activamente uma nova ocupação profissional. A maior parte (57,3%) deste valor diz respeito a desempregados de longa duração (duração igual ou superior a um ano), segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).O documento informa ainda que em Novembro de 2017 existiam 98.433 famílias a beneficiar do rendimento social de inserção (RSI), o que se traduz em 216.919 indivíduos. O valor médio de prestação deste rendimento era de 252,6 euros por família e €112 por beneficiário.