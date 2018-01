A responsável pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), a francesa Christine Lagarde, teceu elogios à evolução da economia portuguesa após um encontro em Davos com o primeiro-ministro português, António Costa.

"Portugal é um excelente exemplo de um país que se comprometeu a transformar a sua economia e agora está a colher os benefícios sob a forma de um crescimento renovado, queda do desemprego, acesso sustentado ao mercado e pode pagar a maior parte do seu empréstimo do FMI antes do cronograma. Encorajo-os a continuar neste caminho positivo para Portugal ", disse Lagarde.

O encontro aconteceu no mesmo dia em que Portugal antecipou o pagamento de 800 milhões de euros do empréstimo concedido pelo FMI.