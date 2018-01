A farmacêutica anunciou que em 2017 teve lucros de 17.193 milhões de euros, quase o triplo dos ganhos de 2016.

A farmacêutica Pfizer anunciou hoje que em 2017 teve lucros de 21.308 milhões de dólares (17.193 milhões de euros), quase o triplo dos ganhos de 2016.



A empresa, que registou em 2017 um lucro por ação de 3,52 dólares, tinha lucrado no ano anterior 1,17 dólares por ação e 7.215 milhões de dólares em todo o ano.



As receitas anuais cresceram 1% e chegaram a 52.546 milhões de dólares, informou a empresa com sede em Nova Iorque, ao apresentar os resultados do último trimestre e o acumulado anual.



No quarto trimestre, a Pfizer teve lucros de 12.274 milhões de dólares, face aos 775 milhões que teve no mesmo período do ano passado e as receitas trimestrais subiram 1% para 13.703 milhões de dólares.