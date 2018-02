No caso de verificarem que algum valor não está correto, os sujeitos passivos têm 15 dias para reclamar no serviço de Finanças.

Os contribuintes podem a partir desta quarta-feira consultar no Portal das Finanças as despesas referentes a 2017 que vão ser consideradas para efeitos de dedução no IRS do ano passado, anunciou hoje a tutela.



Em comunicado, o Ministério das Finanças sinaliza que a informação disponível diz respeito a despesas gerais familiares, despesas de saúde, encargos com imóveis, encargos com lares e dedução pela exigência de factura.



Nesta fase, tal como se verificou nos anos anteriores, ainda não é considerada a composição do agregado familiar.



"O valor das despesas agora disponibilizado agrega a informação constante do sistema e-factura com a informação proveniente de outras entidades que transmitem bens e prestam serviços que relevam para as deduções à colecta do IRS, mas que não estão obrigadas à comunicação de facturas e não tenham optado por essa comunicação", refere o gabinete do ministro Mário Centeno.



É o caso, por exemplo, da informação proveniente do recibo de renda electrónico, da declaração anual de rendas, da comunicação dos juros de empréstimos contraídos para a aquisição de habitação própria e permanente do agregado (neste caso, só relativamente a empréstimos contraídos até 31 de Dezembro de 2011), das taxas moderadoras, dos seguros de saúde, das propinas pagas a estabelecimentos públicos de ensino, ou de encargos com lares, precisa.



Esta última categoria refere-se ainda a aquisições de bens e prestações de serviços a empresas dos sectores da manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, suas peças e acessórios, alojamento, restauração e similares, actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza, actividades veterinárias e passes sociais.