Recorde-se que esta segunda-feira, o jornal i noticiou que o presidente leonino também está a ser investigado por tráfico de influências, estando o inquérito a decorrer no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR).



O jornal i avança, na sua edição de hoje citando a PGR, que o presidente do Sporting e outro dirigente do clube de Alvalade (cujo nome não é divulgado) estão a ser investigados. "Em causa estão suspeitas do crime de tráfico de influências, não tendo sido ainda constituídos arguidos", escreve o diário citando a PGR, destacando que "o inquérito está a correr no Departamento de Investigação e Acção e Penal de Lisboa, não tendo conhecido despacho final".