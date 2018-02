O atropelamento mortal ocorreu em São Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto

Um atropelamento mortal na Linha Ferroviária do Norte, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, obrigou à interrupção da circulação nos dois sentidos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



"Recebemos o alerta para um atropelamento ferroviário pelas 21h32, que causou uma vítima mortal", disse à agência Lusa fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, a circulação ferroviária estava interrompida nos dois sentidos, cerca das 22:00, sem adiantar uma previsão para a retomar.



No local estão os bombeiros, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).