O leões venceram em Tondela num jogo marcado por uma expulsão que deixou o Sporting com 10 jogadores em campo e pelo golo da vitória marcado em tempo de compensação

Um golo de Coates no nono minuto de compensações permitiu hoje ao Sporting 'arrancar' um importante triunfo em casa do Tondela por 2-1, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da I Liga de futebol.



O Tondela marcou primeiro por Miguel Cardoso, aos 13 minutos, tendo o Sporting empatado aos 26, por Bas Dost, que regressou após lesão.



O golo de Coates, no nono minuto de compensação dado pelo árbitro João Capela, gerou muita contestação nos jogadores e equipa técnica do Tondela.



A equipa 'leonina', que jogou em inferioridade numérica desde os 59 minutos devido à expulsão do defesa Mathieu, por acumulação de amarelos, continua assim no trio da frente do campeonato, que é liderado pelo FC Porto.



Numa primeira parte de jogo aberto e com várias oportunidades de golo, foi o Tondela a marcar primeiro, aos 13 minutos, por Miguel Cardoso, que, após passe de Tomané, bate Rui Patrício, com a bola ainda a desviar em Mathieu.



Os 'leões' não acusaram o golo e passaram a pressionar mais a defensiva 'auriverde', acabando por empatar aos 26 minutos, de cabeça, pelo regressado Bas Dost, após cruzamento da esquerda de Acuña.



O avançado, que esteve ausente da competição desde o início do mês, por lesão, marcou ao segundo poste, num lance muito consentido pela defesa do Tondela, que deixou o holandês à vontade para cabecear.



Aos 29 minutos, num livre estudado, o central francês Mathieu esteve próximo de colocar o Sporting em vantagem, mas o cabeceamento saiu ligeiramente ao lado.



Respondeu o Tondela por Tyler Boyd, que, depois de ultrapassar o defesa Mathieu, atirou para a baliza, obrigando Rui Patrício a defender com uma sapatada para canto.



Em cima do intervalo, o sportinguista Bruno Fernandes 'disparou' da zona da meia-lua para uma grande defesa de Cláudio Ramos, que, com uma palmada, desviou a bola pela linha final.



No segundo tempo, o Tondela voltou a entrar melhor, criando perigo aos 47 e aos 57 minutos.



Aos 59 minutos, o Sporting ficou reduzido a 10 elementos, com a expulsão do defesa-central Mathieu, que no espaço de cinco minutos viu dois cartões amarelos.



Apesar da pressão 'verde e branca', o golo da vitória foi apontado ao nono minuto de compensação, quando o árbitro João Capela precedia a compensações de tempo perdido já nos descontos, por Coates.



Numa bola bombeada para a área do Tondela, Bas Dost cabeceou e Ricardo Carvalho alivou a bola contra o poste da sua baliza, com o esférico a sobrar para o central sportinguista, que 'fuzilou' as redes contrárias.



Antes, aos 90 minutos, Coates já tinha cabeceado à baliza, após cruzamento de Gelson, proporcionando uma excelente defesa a Cláudio Ramos, que afastou a bola com uma palmada.



Veja os golos:



O Tondela abriu o marcador aos 13 minutos por intermédio de Miguel Cardoso.







O Sporting empatou com Bas Dost aos 26 minutos:



Em tempo de compensação, aos 90+ 8, o Sporting marcou o golo da vitória: