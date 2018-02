Os cientistas estão a investigar se a exposição diária a embalagens de plástico poderá afectar a saúde, depois de um estudo ter detectado vestígios de Bisfenol A em mais de 80 % dos adolescentes.

O Bisfenol A (BPA) é um químico sintético usado, juntamente com plástico, para criar um policarbonato que é um dos plásticos mais produzidos nas embalagens de alimentos, bebidas e até instrumentos médicos.

Todos anos são produzidos 3.6 mil milhões de toneladas de BPA que pode ser absorvido através da pele e, segundo alguns estudos, está associado a vários problemas de saúde.

O BPA imita a acção da hormona estrogénio e perturba o sistema endócrino, que regula o crescimento, metabolismo, função sexual e o sono se ficar acumulado no organismo.

Os cientistas temem sobretudo o impacto que a exposição a BPA pode ter em fetos, bebé e crianças que não possuem ainda um sistema apurado de desintoxicação de químicos, por isso, este químico foi proibido em biberões e copos de plástico para crianças.



Impacto do BPA em adolescentes

Mas o impacto nos adolescentes, que continuam expostos ao químico, está por determinar. O BPA tem sido associado ao aumento da infertilidade masculina e a problemas hormonais que levam ao desenvolvimento de doenças crónicas como a diabetes, doença coronária e ainda cancro da mama.

"Tem havido estudos epidemiológicos em que são medidos a concentração do BPA no corpo das pessoas, avalia-se as doenças que sofrem e infere-se uma associação", explicou a professora de ecotoxicologia na Universidade de Exeter, Reino Unido, Tamara Galloway, ao The Guardian.

"Mas porque não podemos estabelecer uma ligação directa casual, é difícil retirar conclusões e é isso que causa controvérsia."

Ainda assim, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos resolveu reduzir a quantidade de BPA em recipientes alimentares. Mas a exposição ao químico continua a ser grande dado a sua presença em tantos produtos, até mesmo na tinta dos recibos dos supermercados.

Para além disso, mesmo que tenha cuidado em evitar recipientes de plástico com os números 3 ou 7 junto ao símbolo da reciclagem, vai acabar por absorver alguma quantidade de BPA, uma vez que dado a quantidade de plásticos que vão parar a lixeiras, o químico é absorvido pelos solos e águas.

Saiba como evitar a exposição ao BPA

Apesar de estar presente em vários recipientes, há formas de minimizar a exposição ao Bisfenol A.

- Garanta que os biberões e copos de plástico de crianças tenha o símbolo "BPA Free";

- Evite comprar fruta e legumes embalados;

- Evite alimentos processados e pré-cozinhados;

- Não aqueça alimentos em recipientes de plástico no microondas porque o calor aumenta a transferência de BPA para os alimentos.