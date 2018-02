Estarmos sempre ligados torna-nos mais desatentos. Também prejudica a memória, altera o sono e causa dependência. Boas notícias: também pode ajudar-nos a treinar a visão e a combater o envelhecimento.

Pense nas tecnologias que tinha há 10 anos. Provavelmente dispunha de um telemóvel sem ecrã táctil, com poucos jogos (lembra-se do Snake, a serpente que circulava?) e sem acesso generalizado à Internet. Usava o hi5 como rede social (o Facebook surgiu em 2004, mas só ultrapassou os 100 milhões de utilizadores em 2008) e não imaginava levar um iPad na mochila (apareceu em 2010). Também não recebia notificações constantes sobre novos emails, mensagens no WhatsApp ou gostos no Instagram. "A actual explosão da tecnologia digital não muda apenas a forma como vivemos e comunicamos, mas altera rápida e profundamente os nossos cérebros, que estão a evoluir a uma velocidade nunca vista", explica o cientista Gary Small, autor de vários livros sobre o tema.



A maioria dos britânicos já passa mais tempo a enviar mensagens, a jogar e a navegar na Internet do que a dormir. Um estudo de 2014 mostrou que os gadgets recebem mais 20 minutos de atenção por dia: 8h41 contra 8h21. Em Portugal, metade da população tem smartphones (cerca de 5 milhões) e 87 em cada 100 jovens, entre os 15 e os 34 anos, vão à Net todos os dias. Por causa da tecnologia, há zonas do cérebro que ficam mais atrofiadas e outras que se desenvolvem. Perdem-se capacidades de orientação, por exemplo, e ganham-se reflexos. Saiba o que os smartphones, tablets, computadores e videojogos estão a mudar em si.



Mais reactivos, menos concentrados

Ana Duarte, consultora de comunicação, sabe do que precisa para terminar depressa um documento profissional: tira o som ao iPhone e ao telefone fixo, fecha a caixa electrónica e desliga as notificações das redes sociais. "Não me distraio e trabalho muito mais rápido. É a única forma de ser mais eficaz", confessa. "Há oito anos, quando comecei a receber emails no telemóvel, percebi que ficava perturbada - chegava a acordar a meio da noite para os ler. Hoje sou mais regrada, apesar de acreditar que a Internet é a melhor invenção de sempre."



A percepção de Ana, sobre o impacto da Internet, dos smartphones e tablets na concentração e na atenção, está em linha com os mais recentes estudos científicos: os gadgets estão a tornar-nos mais atentos aos estímulos, à semelhança do que acontecia ao homem primitivo, mas dificultam pensamentos reflexivos. "Se estamos sempre a mudar de tarefas, não temos tempo suficiente para aprofundar uma delas", diz Larry Rosen, professor na Universidade da Califórnia e autor do livro The Distracted Mind (mente distraída).



Mudar constantemente de uma actividade para outra faz com que o córtex pré-frontal e o corpo estriado (ver infografia) queimem glicose, alerta o neurocientista Daniel J. Levitin. Resultado: as reservas energéticas esgotam-se e a mente vagueia. "Receber novas informações activa os mecanismos de recompensa do cérebro, o que inicia um ciclo contínuo de procura de mais e mais informações, que resulta num estado de inquietação", explicou Dimitrios Tsivrikos, psicólogo da Universidade College of London, ao The Telegraph.



Nos últimos cinco anos, a generalização do uso quotidiano de smartphones e tablets ampliou o efeito de distracção da Internet. A afirmação é do norte-americano Nicholas Carr, autor do ensaio de 2008 Is Google Making Us Stupid? (o Google está a tornar-nos estúpidos?), apontado como um dos primeiros a alertar para os efeitos da rede. "Temos cada vez menos oportunidades de nos embrenharmos em pensamentos profundos. Receio que estejamos a sacrificar esse mundo rico da reflexão", disse à SÁBADO. Esta hipótese foi comprovada por investigadores da Universidade de Windsor, no Canadá. Concluíram que os estudantes do ensino secundário que estavam constantemente ligados a redes sociais e enviavam mensagens regularmente se empenhavam menos em actividades auto-reflexivas do que os que recorriam menos à tecnologia. Preocupavam-se mais com temas fúteis, como o aspecto físico, e menos com questões morais (viver de forma honesta ou ajudar os outros).



Navegar por vários tipos de informação aumenta a fadiga visual e diminui a compreensão porque nos leva a saltar de link em link, salienta à SÁBADO Thierry Baccino, da Universidade de Paris.



Memórias duradouras em risco

Quando tem dúvidas de História ou Ciências consulta o Google? Já não faz um esforço para se lembrar de pormenores e nomes porque a informação está online? Deixou de memorizar datas de aniversário? A prática é comum, mas tem consequências para a memória. Os estudos demonstram-no: quando sabemos que encontraremos informação online, temos menos probabilidade de guardar memória disso, diz uma pesquisa da Universidade de Colúmbia, nos EUA. "A Internet tornou-se uma espécie de memória transitiva externa, onde tudo está armazenado colectivamente fora de nós", lê-se.



O inverso também acontece: sempre que nos esforçamos para nos lembrarmos de um detalhe ou nome, reforçamos essa recordação. "Repetir passivamente informação (procurá-la repetidamente na Internet) não cria uma memória sólida", explicou a neurocientista Maria Wimber, da Universidade de Birmingham, à BBC.



Sensações falsas

Acontece-lhe quase sempre duas vezes por dia, no trabalho, nos transportes públicos ou a meio de uma corrida ao fim da tarde. José Marques ouve o telemóvel a tocar ou a vibrar, quando na verdade o aparelho não emitiu qualquer sinal. "Olho para o ecrã e percebo que me enganei e que não tenho mensagens ou chamadas", diz o gestor, de 27 anos, que "não imagina a sua vida sem tecnologia" - usa dois smartphones e três computadores (um em casa e dois no escritório).



A sensação falsa causada pelos telemóveis tem nome: síndrome da vibração fantasma. "É uma alucinação, um efeito colateral da integração profunda dos telemóveis nas nossas vidas", explica o investigador Robert Rosenberger, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos EUA. Em causa pode estar uma interpretação errada dos sinais sensoriais recebidos pelo córtex cerebral. "Para lidar com a quantidade de input sensorial, o cérebro aplica filtros ou esquemas, antecipando o que espera encontrar", escreveu o cientista Michael Rothberg, num dos primeiros estudos sobre o tema, publicado em 2010.

Ainda não há dados suficientes para perceber exactamente o que acontece, mas a pressão da roupa nos bolsos e as contracções musculares podem ser alguns estímulos que explicam este tipo de impressão, sugere o mesmo especialista.



O fenómeno parece estar a tornar-se cada vez mais global: 90% dos estudantes universitários norte-americanos tem sensações-fantasma e 40% sente-as, pelo menos, uma vez por semana, diz um estudo de 2015, de Robert Rosenberg. Outra pesquisa da Universidade de Amesterdão, na Holanda, diz que 63% dos norte-americanos percepciona vibrações e toques falsos todos os meses.



A verdade é que o impacto é insignificante para a maioria das pessoas. "Verificam o telefone, percebem o engano e não dão mais importância a isso", afirma à SÁBADO a psicóloga norte-americana Randi Smith, alertando para o "uso exagerado" do termo síndrome nestes casos. "É uma palavra que remete para doenças ou distúrbios e não há nada de fatal ou de prejudicial à saúde nas pessoas com sensações-fantasma associadas ao telefone."



Sem sentido de orientação

A história é quase insólita: na noite chuvosa de 12 de Maio, uma canadiana de 23 anos seguiu as indicações do GPS e acabou por conduzir o automóvel para um lago, em Ontário, no Canadá. Dentro de água, conseguiu abrir o vidro, agarrar na mala e, antes de o veículo ficar inundado, nadou 30 metros até à margem. Mais tarde explicou à polícia que a visibilidade era reduzida e que confiou em absoluto nas dicas do sistema de navegação.



O episódio - mais um do género registado nos últimos anos - acabou bem, mas reforçou o alerta da comunidade científica: o GPS deve ser usado com cuidado. E para que a nossa capacidade de orientação não definhe, devemos utilizar estes aparelhos com moderação. "A navegação é uma competência que ou se usa ou se perde", escreveu Roger McKinlay, consultor de comunicação por satélite e navegação, na revista Nature. Num artigo publicado em Março, o britânico sugere que a aprendizagem de leitura de mapas passe a integrar o currículo escolar. "Na Grécia antiga, os oradores visualizavam os seus discursos sob a forma de uma casa, colocando os temas a abordar nas divisões e recuperando-os ao percorrer um trajecto imaginário dentro da casa. As pessoas com uma memória fora do vulgar ainda o fazem", diz. E constata: "A memória espacial humana é notável."



O GPS pode, contudo, pôr esta capacidade em causa. O hipocampo cerebral, a zona responsável pela memória e pela navegação espacial, é mais desenvolvido nas pessoas que se deslocam sem recorrer a tecnologias, concluíram investigadores da Universidade de McGill, no Canadá. A britânica Eleanor Maguire, do University College de Londres, já demonstrara em 2010 que os taxistas de Londres, habituados a percorrer a complexa rede de ruas da cidade, tinham mais massa cinzenta na parte posterior do hipocampo do que a maioria da população. Outros estudos posteriores disseram que quem tem um hipocampo mais desenvolvido tem menos probabilidade de ter Alzheimer.



Ciclo de sono afectado

Antes de se deitar, por volta da 1h da manhã, Andreia Silva, de 32 anos, verifica os dois telemóveis e visita pela última vez Facebook, Instagram e Twitter. Demora sempre a adormecer - às vezes mais de 30 minutos. Tem insónias há 10 anos. Sempre que acorda durante a noite - seis, sete vezes nos piores dias - distrai-se com o smartphone: vê se recebeu algum sms ou mensagem no WhatsApp e, se lhe apetecer, acede às redes sociais. Depois, tenta descansar de novo. O processo é doloroso. "Não durmo bem desde a adolescência. Já me conformei com isso", diz a jurista. O problema pode ter uma explicação simples: Andreia usa aparelhos electrónicos ao fim do dia e isso prolonga o seu estado de alerta.



Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa de Sono, explica: "Os smartphones, tablets e computadores emitem uma luz azul que mimetiza a luz solar. Se usarmos estes aparelhos à noite tendemos a ficar mais tempo acordados, porque atrasamos a produção de melatonina, a hormona que induz o sono." Consoante seja dia ou noite, os fotorreceptores da retina indicam ao cérebro como controlar e gerir o ritmo circadiano, centrado numa região do hipotálamo chamada núcleo supraquiasmático. "Claro que em pessoas com graves problemas de sono poderá ser abusivo dizer que a causa directa e exclusiva é o uso de tecnologias", refere Joaquim Moita.



A psicóloga clínica Vanda Clemente, que acompanha adolescentes com problemas de sono - muitas vezes associados a uma utilização excessiva da Internet e dos videojogos -, diz que o uso de dispositivos de forma regular e intensiva, antes de deitar, pode causar privação e perturbação de sono e agravamento de problemas de ansiedade e depressão. "Estes problemas são mais evidentes e nocivos durante a adolescência. Nesta fase, há uma mudança na regulação biológica do sono que começa na puberdade - início do sono e despertar mais tardios -, influenciada por mudanças hormonais. Este atraso na fase do sono pode atingir cerca de duas horas nas crianças em idade escolar. O comportamento típico dos adolescentes de usar dispositivos à noite reforça e agrava esta característica do ritmo do sono, determinando uma privação do sono - os horários escolares mantêm-se os mesmos", diz.



A falta de sono origina muitos problemas. "Quem dorme pouco vê a sua memória e a capacidade cognitiva afectadas, assim como a capacidade de executar tarefas minuciosas. Tem mais propensão para doenças cardiovasculares e metabólicas, como a diabetes", explica Joaquim Moita. O médico enumera ainda outras consequências de um sono deficitário: menor esperança de vida, maior risco de depressão e de cancro.



Visão aperfeiçoada

Está preocupado com o impacto dos videojogos no bem-estar do seu filho? Desde que a utilização seja moderada, não há motivos para alarme, assegura Patrícia Arriaga, investigadora do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. "Há um conjunto de aptidões que se podem desenvolver com os jogos", explica. Uma delas diz respeito à melhoria da coordenação visomotora. O cérebro adapta-se e consegue processar informação em menos tempo. Já em 2000 o cientista Shawn Green, da Universidade de Rochester, nos EUA, mostrava que quem joga videojogos tem melhor visão espacial e detecta melhor os objectos. A conclusão não invalida que se tomem precauções: passar muitas horas à frente do ecrã provoca cansaço ocular.



Os videojogos podem também tratar casos de ambliopia (diminuição da acuidade visual, conhecida como olho preguiçoso). A hipótese foi testada com sucesso por um grupo de investigadores do Centro Oftalmológico Zhongshan, em Guangzhou, China, que conseguiu curar pacientes dando-lhes jogos de acção. Significa, portanto, que a plasticidade cerebral (capacidade de o cérebro se adaptar em função das experiências) permitiu que eles aprendessem a combinar imagens captadas pelos dois olhos num só ponto de vista - mesmo na idade adulta.



Desenvolvimento desadequado

Depois da experiência com o primeiro filho, Joana Pereira mudou as regras de utilização do tablet. "O Manuel era muito pequenino (1 ano) e comia muito mal. Para o entreter, dávamos-lhe o iPad a todas as refeições. Só comia se estivesse a ver um vídeo ou a jogar. Foi um erro: ficou completamente viciado", conta a engenheira de 36 anos, frisando que há seis anos, quando Manuel nasceu, se falava pouco sobre os efeitos nefastos da tecnologia. "Fomos radicais e escondemos o aparelho."



Um ano depois, quando foi mãe pela segunda vez, Joana mudou de estratégia: Vasco só podia usar o iPad de vez em quando. Hoje, aos 5 anos, ainda não distingue bem tablet, computador e televisão. "Há pouco tempo sentei-o ao computador e ele tentou mexer no ecrã como se fosse touch", ri a mãe. E sublinha: "Agora controlamos muito mais os conteúdos a que acedem e o tempo que passam com tecnologia - ninguém usa o iPad ou a televisão depois de jantar." Ainda assim, salienta os aspectos positivos destes aparelhos: "Os meus filhos aprendem bastante com jogos e vídeos educativos", afirma Joana, que há um ano e meio foi mãe pela terceira vez.



Afinal as crianças devem usar gadgets desde quando? A Associação Americana de Pediatra recomenda que até aos 2 anos lhes seja vedado o acesso. Doris Bergen, autora do livro Technology Play and Brain Development: Infancy to Adolescence and Future Implications, também é cautelosa. "Ainda não sabemos exactamente qual o impacto da tecnologia no desenvolvimento das crianças, mas há razões para nos preocuparmos com isso", diz a docente da Universidade de Miami, nos Estados Unidos.



Os primeiros seis anos de vida são cruciais, reitera. É nesta fase que se desenvolve 75% do cérebro humano. Entregar um smartphone, tablet ou jogo de realidade aumentada a uma criança, influencia a configuração e a intensidade das suas sinapses (ligações entre neurónios) - o impacto será maior se as actividades tradicionais de lazer forem deixadas de lado e o menor se focar apenas na tecnologia, explica Doris Bergen. "Os níveis de atenção podem ser mais diminutos - os miúdos habituam-se a uma apresentação rápida da informação no dispositivo - e as áreas de desenvolvimento cognitivo estimuladas serão as que usam a jogar (velocidade dos dedos ou reconhecimento de objectos diferentes)", diz Doris Bergen, defendendo as formas tradicionais de brincar.



As novas tecnologias podem também influenciar a comunicação. Uma pesquisa norte-americana de 2014 concluiu que a capacidade para interpretar emoções humanas diminui quando a interacção face a face é mediada por dispositivos electrónicos. Dana Suskind, da Universidade de Chicago, nos EUA, alerta para os perigos de conversarmos pouco com os mais pequenos. "O cérebro dos bebés precisa de interacção verbal e não verbal. A linguagem é alimento para o seu desenvolvimento", disse à SÁBADO, a autora de Thirty Million Words: Building a Child's Brain. E acrescenta: "A televisão ou os tablets podem mimetizar parte da comunicação, mas não apresentam respostas, como numa conversa."



Mais zonas do cérebro activas

E agora uma boa notícia: a Internet pode combater o envelhecimento, diz o cientista Gary Small, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. "Quando usamos a Internet activamos mais áreas do cérebro e reforçamos novos circuitos [de ligação entre neurónios]", explica à SÁBADO. O professor norte-americano analisou a actividade cerebral de pessoas que nunca acederam à rede e de outras que a utilizavam com frequência e concluiu que aceder à web pode contribuir para a saúde mental e para a preservação da capacidade cognitiva.



Ao contrário de um simples livro, a navegação online leva o utilizador a fazer escolhas constantes. "A presença de hiperligações obriga a clicar ou não numa informação. Há muito ruído (anúncios, emails, etc.)", diz o psicólogo Thierry Baccino, da Universidade de Paris. O próprio acto de ler num computador envolve mais áreas do cérebro do que a forma tradicional em papel (ver infografia).



Escrever mensagens, fazer scroll ou verificar a caixa de email pode também mudar a forma como os dedos e o cérebro interagem, sugere uma pesquisa recente. Investigadores da Universidade de Zurique, na Suíça, perceberam que a actividade no córtex cerebral associada ao polegar e ao indicador é tanto maior quanto mais se usa o telemóvel. Arko Ghosh, um desses cientistas, acredita mesmo que o processamento do cérebro contemporâneo é constantemente modificado pela tecnologia.



Dependência perigosa

Manuela (nome fictício) ficou desesperada no dia em que o seu computador portátil se avariou. "Parecia que me estavam a arrancar um filho dos braços. Gritei tanto e chorei que a minha tia foi a correr comprar-me um novo", conta a mulher de 37 anos, que durante seis viveu dependente da Internet. "Estava ligada 24 horas por dia - engomava e cozinhava com o computador e só adormecia com ele ligado. Consumia sites de pornografia e passava muito tempo em chats. "Conheci muitas pessoas online e cheguei a ter relações sexuais com duas - fugi logo depois. Sentia-me melhor na Net", conta a doméstica, na época divorciada e com dois filhos.



Associado ao vício, Manuela tinha indícios de FOMO (Fear Of Missing Out, em português "medo de perder uma novidade"). "O FOMO é o desejo de estar sempre a par do que os outros estão a fazer", explicou Andrew Przybylski, da Universidade de Essex, no Reino Unido, num estudo sobre o tema. E causa ansiedade: Manuela verificava constantemente o número de gostos no Facebook e no Instagram - na sua página e nas dos amigos.



A Internet, os videojogos, os emails ou o Facebook podem tornar-se uma adição, diz a psicóloga Rita Morais, da clínica Villa Ramadas, em Alcobaça, que reabilita viciados em tecnologia. Nos últimos 5 anos, garante a especialista, houve um aumento dos casos que ali chegam - de cerca de 50%, assegura. "Antes recebíamos jovens com 20, 25 anos. Agora temos alguns de 14", refere. Independentemente da idade, o impacto no cérebro é notório. Várias pesquisas, baseadas em exames ao cérebro, demonstraram que a adição aos ecrãs atrofia a massa cinzenta (perda ou contracção dos tecidos). O lóbulo frontal (responsável por funções de planeamento e organização), a ínsula (ligada à capacidade de desenvolver empatia e compaixão pelos outros) e o corpo estriado (relacionado com comportamentos de prazer e recompensa) são algumas das zonas afectadas. Também há mudanças na massa branca, asseguram vários estudos. Traduzem-se em falhas de comunicação no cérebro - nas conexões entre lóbulos do mesmo hemisfério e nas redes de ligação entre o cérebro e o corpo, por exemplo.



Porque é que a tecnologia vicia? Navegar na Internet ou antecipar a sensação de recompensa que daí advém excita os neurónios que, por sua vez, libertam um neurotransmissor, a dopamina, que torna a experiência agradável e que faz com que algumas pessoas se tornem adictas. Em Setembro de 2015, um russo de 17 anos morreu ao fim de 22 dias a jogar computador - no último ano de vida tinha dedicado mais de 2 mil horas aos videojogos. Calcula-se que 2% a 4% dos jogadores habituais e que cerca de 10% dos utilizadores da Internet sejam viciados.



Estas alterações no cérebro explicam grande parte do comportamento de Manuela. Em seis anos, isolou-se dos familiares e amigos, engordou mais de 20 quilos (chegou a pesar 99 e tem 1,5 m) e deixou de cuidar dos filhos, hoje com 11 e 6 anos. "Os meus pais mudaram-se para minha casa. Tornei-me uma mãe ausente", diz a doméstica, agora em tratamento em Villa Ramadas.



Miguel (nome fictício), 41 anos, não sabe bem o que é que o vício na Internet fez ao seu cérebro, mas reconhece que editar textos na Wikipédia e fazer comentários em notícias online foram as suas perdições. "Insultava outros leitores, discutia com eles e criticava o conteúdo dos artigos, sobretudo na página do Diário Económico. Dava-me adrenalina", diz o contabilista, actualmente a fazer tratamento na mesma clínica.



Na Wikipédia escrevia sobre História, Política e Geografia portuguesa. "Há umas semanas fui a casa e tive uma recaída: editei dois textos em espanhol, um sobre Santarém, outro sobre Guimarães", afirma. Chegou mesmo a ser expulso da página inglesa da enciclopédia por "ter feito uma ameaça de morte sob efeito do álcool". E admite: "Em 2014 e 2015, grande parte do trabalho da minha empresa ficou por fazer e o negócio ficou com actividade suspensa. Eu vivia para o mundo virtual."



Artigo publicado originalmente na edição 635 da SÁBADO, de 30 de Junho de 2016