Investigadores norte-americanos conseguiram reproduzir, em laboratório, uma pele completa com folículos capilares. Este pode ser o primeiro passo para a cura da calvície.

A investigação, publicada no jornal científico Cell Reports, refere que os cientistas utilizaram células estaminais de ratos, tendo conseguido criar pele com duas camadas – derme e epiderme – pela primeira vez.

A terapia com células estaminais para tentar tratar a perda de cabelo existe já há vários anos. Contudo, os métodos de geração de tecido de pele desenvolvidos até agora não mostravam grandes resultados.

Karl Koehler, professor na Universidade do estado norte-americano do Indiana, utilizou células estaminais pluripotentes, que se podem transformar em qualquer órgão. Inicialmente, a ideia era criar "pequenas versões" do ouvido interno.

Contudo, a equipa descobriu que estavam a gerar células da pele, além do tecido interno da orelha, tentando utilizar depois a coagulação para fazer crescer folículos pilosos. Estes folículos cresceram, tal como a pele e como acontece na Natureza.

A mesma investigação poderá ainda ser útil para testes de drogas e para reduzir os testes em animais.