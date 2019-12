Melanoma: Sol menos agressivo no inverno é um mito

A ideia de que o protetor solar é um ‘acessório’ para a praia, apenas necessário no verão, é "um mito" que põe a pele em risco. Os efeitos nocivos do sol também são uma ameaça no inverno e a prevenção é a primeira e a melhor defesa contra o cancro da pele, em todas as estações do ano."É um mito pensarmos que no inverno o sol é menos agressivo do que no verão", alerta Maria José Passos, presidente do Intergrupo Português de Melanoma.Assim, os cuidados a ter com a pele "são os mesmos em qualquer estação do ano" e passam por "evitar a exposição prolongada e/ou intermitente ao sol, tendo sempre o cuidado de proteger as áreas expostas - como, por exemplo, chapéus, gorros e luvas - e aplicar protetor solar com fator mais de 30 ou 50 durante todo o ano, sobretudo nas crianças e pessoas com a pele mais sensível", refere a especialista em Medicina Oncológica.O melanoma, tumor maligno nas células da pele, "pode aparecer em qualquer localização do corpo, mesmo em áreas não expostas ao sol, como as palmas das mãos e plantas dos pés". Por isso, além dos cuidados redobrados durante a exposição solar, deve ser dada especial atenção a mudanças de aspeto de sinais ou lesões na pele.Isto porque "na maior parte dos casos, não existem sintomas e os primeiros sinais de alarme que podem levar ao diagnóstico de um melanoma consistem na alteração das dimensões, forma e cor de um nevo [mancha] ou sinal já existente", explica Maria José Passos."Quando diagnosticado precocemente, o melanoma pode curar-se, em mais de 90% dos casos, apenas com cirurgia, removendo-se o tumor primário na sua totalidade com uma margem de segurança adequada", explica a médica oncologista Maria José Passos.Nas intervenções cirúrgicas em fases iniciais "não existem sequelas significativas e esses doentes são os únicos em que podemos afirmar, com alguma segurança, que poderão estar curados", destaca a especialista no tratamento deste tipo de cancro.No melanoma avançado, "o número de sobreviventes é menor, mas tem melhorado nos últimos anos com as novas terapêuticas", destaca Maria José Passos. É possível também combinar cirurgia, radioterapia paliativa e outras terapêuticas nos melanomas avançados para "melhorar a qualidade de vida dos doentes", conclui.Maria José Passos, especialista em Medicina OncológicaMaria José Passos – Nos últimos anos tem havido muita informação e um interesse crescente da população sobre melanoma e o cancro cutâneo em geral, o que levou a um aumento de diagnósticos precoces e curas, mas ainda estamos longe de alcançar os nossos objetivos. Continuamos a receber casos de melanomas diagnosticados em fase avançada e negligenciados durante anos.– Atualmente, regista-se um aumento de incidência de melanoma em Portugal, que ronda os dez novos casos por 100 mil habitantes, embora sem grande repercussão na mortalidade.Um rastreio nacional realizado em 2017, com 1548 pessoas, detetou mais de uma centena de casos de cancro da pele. Segundo a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, 19 diziam respeito a melanomas.Mais de duas mil pessoas morrem todos os anos na Europa com cancros associados aos solários, alertou a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo.Os solários estão proibidos no Brasil e na Austrália. Em Portugal, o acesso está vedado a menores de 18 anos, grávidas e pessoas com sinais de insolação, entre outras características físicas de risco.