Milia: Não sabe o que fazer a esses pontinhos brancos na cara?

Pequenos pontinhos brancos surgem-lhe na cara ou noutras zonas do corpo? Não são borbulhas, mas sim milia. Estes cistos de queratina formam-se na epiderme, assemelhando-se a pequenos montes brancos ou amarelos. São associados a bebés recém-nascidos, mas também ocorrem em crianças e adultos.

"Há vários fatores que causam milia nos adultos. É mais comum que ocorram devido à pele morta que se acumula e fica presa nos poros junto à superfície da pele. Se essa acumulação não for expelida naturalmente, pode transformar-se num pequeno cisto", explica à Harper’s Bazaar Aleksandra Encheva, especialista em tratamentos faciais.

Na face, surgem as milia primárias. As milia secundárias desenvolvem-se de maneira diversa: "Ocorrem quando as glândulas sudoríparas ficam entupidas. Geralmente são causadas por algum tipo de trauma ou infeção na pele (como tratamentos laser, peelings químicos e herpes) ou fatores ligados ao estilo de vida, como a falta de sono, fumar tabaco, má higiene pessoal, usar produtos de beleza à base de óleo e uso de esteroides."

Nunca deve tratar estes pequenos pontos brancos como borbulhas. Espremê-las só vai irritar e danificar a pele sem resolver nada. As milia podem desaparecer passados meses ou semanas, pelo que deve apostar na limpeza da pele. Também podem ser retiradas por um especialista, através de uma intervenção.