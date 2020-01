Lombalgias: uma das queixas mais comuns

Muitas dores nas costas só desaparecem na mesa de operações. Felizmente, com os avanços da ciência e o recurso a técnicas minimamente invasivas, é possível "operar, por exemplo, uma hérnia discal e dar alta ao doente no mesmo dia e permitir uma recuperação sem dores", garantiu aoo ortopedista Luís Teixeira, diretor do Spine Center, em Coimbra, e o primeiro cirurgião em Portugal a realizar uma cirurgia por neuronavegação, em 2013.A neuronavegação permite conhecer com rigor máximo a localização da lesão, sob a qual tem uma visão direta durante a cirurgia, o que garante maior segurança ao paciente. "Mesmo em profissões de esforço, os resultados são surpreendentes. Temos operado desportistas de alta competição, que rapidamente regressam aos treinos e às provas. Hoje é possível dar melhor qualidade de vida, diminuindo a sua dor e a incapacidade funcional", frisa.Os resultados fazem com que a unidade seja procurada não só por doentes, mas também por médicos que ali procuram formação. O médico garante que o "futuro passará pela cirurgia robótica", área que está a dar os primeiros passos no campo da cirurgia da coluna vertebral.Há três anos, Ana Abreu, 48 anos, acordou com dores nas costas. "Primeiro, achei que era uma contratura ou um mau jeito. Tentei tratar analgésicos, fiz um Raio-X que não acusou nada, mas a dor foi-se intensificando", recorda.Até que ouviu falar de Luís Teixeira e marcou consulta. O especialista pediu-lhe uma ressonância que demonstrou que já quase não tinha espaço entre a L5 e S1. A única solução era a operação. "Quinze dias depois já estava a trabalhar, um mês depois já guiava, três meses já fazia exercício físico. Hoje, sinto que ter feito a cirurgia foi a melhor opção que podia ter feito", contou ao- Mais do que a patologia, a decisão é baseada em critérios: dores violentas, dores que não cedem à medicação, incapacidade funcional acentuada ou alterações neurológicas como perda de força muscular ou alteração da sensibilidade .– Sem dúvida. A introdução de novas técnicas permitiu minimizar o risco de lesões neurológicas, tornando a cirurgia mais segura, menos dolorosa e uma recuperação mais rápida.