Sofre de ansiedade? Conheça os sintomas e saiba como prevenir

SINTOMAS

PREVENÇÃO

COMO SE TRATA

O MEU CASO

A ansiedade é uma doença psicológica tão limitante como uma doença física. Não é tão visível – pelo menos aos olhos dos menos atentos – "mas não pode ser menosprezada nem desvalorizada", diz o psicoterapeuta Pedro Brás, diretor da Clínica da Mente."A ansiedade é uma perturbação psicológica que pode ocorrer em qualquer pessoa, de qualquer idade e de qualquer estrato social. Não é seletiva na escolha dos seus alvos", explica, acrescentando que há vários tipos de ansiedade, mas todos têm algo em comum: o medo. "Estas pessoas vivem em constante estado de alerta e agitação, a sua vida é sobressaltada e as suas rotinas são alteradas em função desta condição."Pedro Brás diz que "nem toda a gente tem sensibilidade para perceber que está perante uma pessoa que sofre de ansiedade". "A ansiedade não se vê, mas sente-se. Contudo, há alguns sinais de alerta que podem ajudar a identificá-la. Pessoas agitadas, inquietas, com tremores e suores, pessoas tensas, a hiperventilar e contraídas, são estereótipos de pessoas que sofrem de ansiedade. Tudo isto são sinais de alerta que nos ajudam a identificar quem, realmente, precisa da nossa ajuda e atenção", afirma o especialista.A ansiedade não deve ser confundida com a depressão: esta última, apesar de também ser uma perturbação psicológica e emocional, é caracterizada por um sentimento de tristeza e angústia. As pessoas deprimidas vivem num estado introspetivo, apáticas e anímicas.A pessoa ansiosa sente medos que não são reais mas que a limitam na vida do dia-a-dia. Preocupa-se excessivamente com aquilo que os outros pensam sobre ela.O ansioso evita locais ou situações tidas por normais pelas outras pessoas porque se sente desconfortável. Costuma sofrer por antecipação, sem conseguir viver a sua vida de forma plena e satisfatória.O doente ansioso chega a sentir dores e pressões físicas. Pode também sentir confusão mental e ficar apático perante a sua vida quotidiana. Tem pensamentos repetitivos que não consegue ultrapassar.Um ansioso sente que está sempre acelerado – até nas situações mais calmas do quotidiano. Não consegue sentir que atingiu o equilíbrio entre o corpo e a mente.Alguém que sofre de ansiedade tem normalmente dificuldade em adormecer à noite. Também pode acordar várias vezes durante o sono.Ainda há um grande estigma e tabu em falar sobre a saúde mental, mas o primeiro passo a tomar é assumir que se tem um problema, em vez de fazer de conta que tudo está bem.Vivemos tempos acelerados, ativos, dinâmicos. Isso obriga-nos a ser mais reativos e produtivos. É preciso contrabalançar com tempo de lazer.Alguns pais tendem a dar aos filhos uma educação demasiado protetora, que também pode contribuir para que estes não estejam tão aptos a lidar com as adversidades da vida.Todos sentimos ansiedade. É preciso estar atento para que a situação não passe da normalidade para algo patológico.Apesar de muita gente optar por recorrer aos fármacos, Pedro Brás prefere a via terapêutica. "A ansiedade tem sempre uma causa, causa essa que é preciso identificar e resolver. Durante a nossa vida passamos por vários eventos, alguns negativos e até traumáticos, que nos podem marcar, perturbar e condicionar para o resto das nossas vidas. A função da psicoterapia é, junto da pessoa, ajudá-la a identificar a causa real do problema e ensiná-la a usar as suas ferramentas para gerir essa emoção e dissociá-la de sentimentos negativos"."Sempre fui ansiosa, mas tudo se tornou insuportável quando houve uma doença grave na minha família", recorda Sandra. "Pedi ajuda a um psiquiatra e os medicamentos ajudaram-me a encontrar o equilíbrio emocional".