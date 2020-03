Hérnia discal: o que é, como prevenir e como tratar

A coluna vertebral é composta por vértebras separadas por discos intervertebrais, formados por uma parte externa (o chamado anel fibroso) e uma parte interna (o núcleo polposo). Estes verdadeiros ‘amortecedores’ permitem que a coluna absorva a energia da carga, mantendo a flexibilidade e estabilidade.No entanto, pode ocorrer "uma hérnia discal quando o disco é submetido a uma carga maior e uma parte dele migra para o canal vertebral", explica Armando Barbosa, médico anestesiologista, especialista no tratamento da dor.Consoante o tamanho e a sua forma, a hérnia pode ter várias designações e os seus sintomas também podem divergir. As pessoas mais atingidas são aquelas que efetuam esforços, embora o sedentarismo também contribua para o aparecimento das hérnias por atrofia muscular. "Por isso, também é mais comum entre os 30 e 50 anos. Após essa idade, é mais comum aparecer outro tipo de patologia na coluna vertebral, como as artroses da coluna", explica Armando Barbosa.Os atletas apresentam igualmente um risco mais elevado de sofrer uma lesão de um disco como consequência direta da sua atividade física.Desportos como o esqui, basquetebol, futebol, ginástica, corrida, golfe ou ténis, que exercem muita pressão sobre a coluna, exigindo absorção dos impactos, torções e outros movimentos violentos, são mais arriscados e propensos ao surgimento da hérnia discal.A dor provocada pela herniação da coluna acaba por dificultar a marcha, os movimentos ou mesmo impossibilitá-los.Quando o disco herniado se localiza na região cervical, a dor ocorre no pescoço com irradiação para os ombros ou para um braço. Pode ainda causar cefaleias na região da nuca.Muitos pacientes queixam-se de sensação de formigueiro e adormecimento dos membros inferiores, o que provoca também perdas de equilíbrio.Como todas as doenças que provocam constrangimento dos movimentos, a hérnia de disco pode levar a uma diminuição da capacidade de resposta.Não sendo frequente, a hérnia discal pode ainda provocar situações de descontrolo dos esfíncteres.Os antepassados têm peso nesta matéria. Se é o seu caso, adote precocemente medidas preventivas.A prática de exercício físico mantém os músculos das costas, pernas e abdómen mais fortes, suportando melhor a coluna. Os exercícios aeróbicos são muito úteis e é importante equilibrar exercícios de força e de flexibilidade na atividade física regular.Deve-se dormir sobre um colchão firme e numa posição lateral.Manter uma postura correta é essencial ao fazer esforços mas também na posição sentada. Neste caso, é preciso manter as costas direitas e os ombros para trás, o abdómen para dentro e os pés bem apoiados no chão. Se estiver sentado durante longos períodos, realize exercícios de extensão da coluna de um modo regular."Existem atualmente novas opções minimamente invasivas e alternativas à cirurgia, como a ozonoterapia, laser eutérmico ou o plasma light - introdução de fina fibra ótica no interior do disco para descompressão do nervo."Existem várias opções de tratamento: "Numa fase inicial deve iniciar-se um tratamento conservador com medicação e fisioterapia", diz Armando Barbosa. Depois existe a cirurgia convencional e a endoscópica. "Esta última apresenta vantagens: a dor fica resolvida imediatamente, é minimamente invasiva, pode ser feita com anestesia local, traz menos dor pós-operatória comparado à cirurgia convencional, menos incidência de complicações, uma reduzida ferida e cicatriz, entre outras vantagens", afirma o especialista.