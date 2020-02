Ataques de pânico: O que são e como prevenir

Os ataques de pânico são uma perturbação psicológica caracterizada por um estado de ansiedade extrema, com manifestações físicas que são equiparáveis "à sensação de morte iminente", descreve Pedro Brás, psicoterapeuta e diretor da Clínica da Mente, em Lisboa.A primeira vez ocorre de forma súbita e sem causa aparente. "O verdadeiro problema reside aqui. Os sintomas experienciados no primeiro ataque de pânico são tão fortes e assustadores, que a pessoa fica com medo do medo, ou seja, medo de sentir novamente estes sintomas. E assim se desencadeia um ciclo de ataques de pânico, aparentemente incontroláveis", explica o especialista.Pedro Brás refere que estes episódios podem atingir qualquer pessoa. "Não é um problema genético nem hereditário. No limite, podemos dizer que há fatores socioambientais que podem favorecer o seu aparecimento: por exemplo, pessoas com uma vida muito agitada e ocupada ou pessoas com muita responsabilidade e pressão sobre elas têm mais propensão a sofrer", acrescenta o especialista em saúde mental.Mas este é também um problema incompreendido. "Por vezes é encarado como uma ‘chamada de atenção’ ou até mesmo uma ‘fraqueza’, criando um estigma à volta da perturbação. Mas, felizmente, o paradigma da saúde mental está a mudar e já se fala dos problemas emocionais e psicológicos, que todos nós temos, de forma mais natural", salienta Pedro Brás.É um dos sintomas mais comuns: a sensação de que a pulsação está tão elevada que leva a pessoa a temer um enfarte.Suor excessivo, sobretudo nas mãos e costas: pode ser acompanhado por sensação de calor, sede e tremores.Só o primeiro ataque de pânico é real. Os restantes derivam do medo intenso de que estes se repitam levando o paciente a evitar situações semelhantes ou mesmo evitando sair de casa (agorafobia) porque, para o paciente, nenhum lugar parece seguro.Os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa. Náuseas, vómitos, dores abdominais ou torácicas, cefaleias, tonturas, sensação de desmaio ou dificuldade em engolir contam-se também entre os principais sinais.Numa boa parte dos casos, a depressão surge associada, pelo que é imprescindível tratá-la. Os ataques podem também surgir no quadro de abusos, após um acidente, stress intenso ou mudanças bruscas de vida.Não existe forma de prevenir a ocorrência dos ataques de pânico, mas é possível controlá-los e tratar (ou modificar em termos comportamentais) as causas que levam ao seu aparecimento."Durante um ataque de pânico, a pessoa tem de respirar fundo e tentar acalmar-se, sabendo que não vai morrer e que aqueles sintomas que está a experienciar são próprios do episódio de pânico e não uma antevisão de um enfarte", explica o médico Pedro Brás.As sessões permitem desconstruir o impacto negativo de certas emoções.Um passo essencial para o doente é reconhecer e identificar os ‘gatilhos’ que despoletam as manifestações de ansiedade.Há diferentes abordagens para os ataques de pânico. A mais comum, "por ser a menos dispendiosa", é a toma de medicação, a qual atenua os sintomas. Porém, não trata a origem e, por isso, "o problema permanece adormecido", explica Pedro Brás."A psicoterapia é uma intervenção que utiliza técnicas psicológicas que conseguem encontrar a raiz do problema e ajudar a pessoa a controlar e a gerir as emoções, de forma a não voltar a ter ataques de pânico. É extremamente eficaz, mas um pouco mais demorada e que exige esforço", frisa.Tito Baía sentiu o primeiro ataque de pânico aos 35 anos. "Tinha tremores, falta de ar, suores, calor, o coração a bater depressa". A medicação só agravou o problema: conseguiu resolvê-lo com terapia feita durante um ano.