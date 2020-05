Menos de metade dos portugueses conhecem doenças do aparelho digestivo

Menos de metade dos portugueses conhecem doenças relacionadas com o aparelho digestivo, alerta a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, que insiste na necessidade de apostar na prevenção, com análises e exames que podem salvar vidas.

Um inquérito da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) indica que apenas 48,4% dos portugueses conhecem doenças relacionadas com o aparelho digestivo, embora 90% admita que a importância de que uma boa saúde digestiva contribui para uma vida mais saudável.

Os dados, lançados no dia em que se assinala a Saúde Digestiva e que arranca, pela primeira vez, o mês de sensibilização para o tema, indicam que as preocupações dos portugueses quanto às doenças do aparelho digestivo se focam mais no cancro digestivo, o mais frequente e dos que mais mata, desvalorizando sintomas que são mais comuns.