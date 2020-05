"Covid-19 nas crianças tem sido ligeira": Pediatra explica doença de Kawasaki

A Doença de Kawasaki é uma vasculite febril aguda e afeta principalmente crianças com menos de 5 anos. A DK é a causa mais frequente de cardiopatia adquirida na criança.– Durante a pandemia de Covid-19 surgiram crianças gravemente doentes com clínica de DK, só que nem todas as crianças eram positivas para SARS-CoV-2. Deve haver prudência na causalidade destes quadros graves pediátricos pois quer a DK quer a infeção Covid-19 cursam com resposta inflamatória exagerada e por isso é difícil de separar estas entidades nas suas formas graves. Os pediatras devem ajudar as famílias a perceber que a Covid-19 nas crianças tem sido, na grande generalidade dos casos, uma doença benigna e ligeira, cuja associação à DK não foi ainda cientificamente confirmada.– Foi inicialmente descrita no Japão por Tomisaku Kawasaki em 1967 e hoje está descrita em todo o Mundo. A prevalência por 100 mil crianças é de 300 no Japão, 25 nos EUA e 4,5 no Reino Unido, afetando mais rapazes. Ainda não se encontrou a causa, mas parece haver uma predisposição genética e há uma associação a doença respiratória recente, infeções bacterianas, hospitalização nos primeiros meses de vida, eczema, idade materna avançada, colonização materna com estreptococo do Grupo B, uso de humidificadores, habitações junto a reservatórios de água, ventos troposféricos da China que atingem Japão, Havai e Califórnia.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24