Se fuma ou deixou de fumar, sente mais dor que quem nunca o fez

Os antigos fumadores e as pessoas que ainda mantêm o vício vivem com mais dores do que quem nunca foi fumador. Esta conclusão surgiu de um artigo da University College London, que analisou dados de mais de 220 mil pessoas no Reino Unido avaliando o seu nível de desconforto diário.

Os fumadores ou as pessoas que tinham deixado de fumar tinham dois pontos a mais do que quem nunca tinha fumado, segundo os resultados.

Apesar de não ser claro como é que tal ocorre, os químicos em cigarros podem causar danos permanentes nos tecidos, levando a dores. Fumar também pode ter efeitos nas hormonas do corpo.

Os inquiridos foram questionados acerca da quantidade de dor que sentiam, traduzindo-a numa escala de 0 a 100. Os fumadores e ex-fumadores obtiveram entre um e dois pontos a mais, comparados com quem nunca tinha fumado.

Olga Perski, uma das investigadoras, relatou à BBC que os níveis mais altos de dor tinham sido detetados nos jovens, mais precisamente entre os 16 e os 34 anos.

Os investigadores consideram que é necessário continuar a procurar a que se deve a maior dor entre os fumadores.