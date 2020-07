Mulheres estão mais sujeitas ao Alzheimer

Cientistas de uma universidade dos EUA descobriram que as mudanças nos níveis hormonais, nomeadamente a perda de estrogénio, durante a menopausa podem ser a resposta para o Alzheimer se manifestar mais no sexo feminino.Até ao momento, os cientistas consideravam que as mulheres eram as mais atingidas pela doença por que têm uma maior longevidade que os homens."As nossas descobertas sugerem que as mulheres de meia-idade podem estar mais em risco de contrair a Alzheimer, talvez por causa de níveis mais baixos da hormona de estrogénio durante e após a menopausa", explica Lisa Mosconi, autora do estudo realizado no Weill Cornell Garduate School of Medical Sciences em Nova Iorque."Embora todas as hormonas sexuais estejam provavelmente envolvidas, as nossas descobertas sugerem que o declínio do estrogénio está relacionado com as anormalidades dos marcadores de Alzheimer nas mulheres que observamos", acrescentou Lisa Mosconi.O estudo foi realizado com uma amostra de 85 mulheres de meia-idade e 40 homens sujeitos a exames às quatro principais áreas do cérebro onde a doença se desenvolve.A Organização Mundial de Saúde estima que existam em todo o mundo 47.5 milhões de pessoas a sofrer com demência. A doença de Alzheimer representa 60 a 70% de todos os casos de demência.