Cientistas descobrem maneira de célula matar todos os tipos de cancro

Cientistas da Universidade de Cardiff conseguiram usar células do nosso próprio corpo para matar células cancerígenas de mais e diferentes tipos, em laboratório. A descoberta abre caminho a que um só tipo de célula "mate" vários cancros, entre eles o da próstata, mama e pulmão.

O estudo foi publicado na revista Nature Immunology. A terapia não foi testada em pacientes e a investigação está numa fase inicial, mas os cientistas consideram que existe "enorme potencial".

No nosso sangue, existem células T. Estão ligadas ao nosso sistema imunitário, a defesa natural do corpo contra infeções e doenças. A equipa de Cardiff descobriu um tipo de célula T cujo recetor pode encontrar e matar vários tipos de células cancerígenas. Foi testada no cancro do pulmão, pele, sangue, cólon, mama, ossos, próstata, ovários, rim e cancro cervical. As células de tecido normal ficaram intocadas.

Os cientistas acreditam que o recetor desta célula T interage com uma molécula chamada MR1, que se encontra na superfície de cada célula do nosso corpo. A sua função será alertar o sistema imunitário para o que se passa numa célula cancerosa. Os cientistas esperam que uma célula imunitária possa analisar o corpo para perceber onde se encontra uma ameaça a eliminar.

"Há uma possibilidade aqui de tratar cada paciente. Antes ninguém acreditava que podia ser possível. Isto levanta a hipótese de um tratamento do cancro ‘para todos os tamanhos’, um só tipo de célula T que possa ser capaz de destruir diferentes tipos de cancro em toda a população", relatou o cientista Andrew Sewell à BBC.

Já existem tratamentos à base de células T. Um dos mais famosos é o CAR-T, que modifica células de doentes para identificarem e destruírem células cancerígenas. Porém, só se aplica a um número limitado de cancros, pelo que esta descoberta pode trazer esperança a mais pessoas.