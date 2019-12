Carne processada com nitritos classificada como cancerígena

A Organização Mundial da Saúde classificou toda a carne processada como cancerígena. A classificação aconteceu em 2015 e alimentos como o bacon, salsichas, presunto e salame estão incluídos.

No entanto, um novo estudo realizado por especialistas da Universidade Queen’s, em Belfast, questionou a generalização que a Organização fez. Os especialistas dizem ter encontrado evidências de que nem toda a carne processada é um risco.

O problema é a presença de nitritos. De acordo com a equipa, as carnes processadas com nitritos são um risco e as que não têm nitritos não o são. Quando os cientistas analisaram os estudos que testaram carne processada com nitritos de sódio, conservante usado para prolongar a vida e melhorar a cor, encontraram a ligação entre a carne e o cancro no intestino.

Dr. Crowe, do Instituto de Segurança Alimentar Global da Universidade, disse: "Quando analisamos a carne processada que contém nitrito isoladamente – é a primeira vez que isso foi feito num estudo – os resultados foram muito mais claros".

O Departamento de Saúde aconselhou o público a consumir, no máximo, 70 gramas de carne vermelha ou processada por dia.

Nem todas as carnes processadas contêm nitritos mas o professor Elliot explicou que foi descoberto que o bacon e o presunto contêm produtos químicos que causam cancro. Os cientistas dizem que são necessárias mais pesquisas antes que se possa afirmar definitivamente isso.

"Com base no nosso estudo, que acreditamos fornecer a revisão mais completa das evidências sobre nitritos até ao momento, o que podemos dizer com segurança é que existe uma forte ligação entre a carne processada que contém nitrito, como as salsichas tipo frankfurters, e o cancro colorrectal", concluiu Dr. Green.

Um estudo publicado em abril deste anorevelou que consumir um pacote de bacon por semana aumenta o risco de cancro de intestino.