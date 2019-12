As nossas costas vão piorando ao longo dos anos?

Nos bebés, os problemas pode surgir antes dos dois anos, a coluna está em formação e os músculos do pescoço são ainda fracos. O que pode fazer é ter sempre cuidado. Deve-se apoiar a cabeça do bebé quando se pega ao colo e não deixá-lo dormir por períodos longos nas cadeirinhas.Nas crianças, é preciso cuidado com a sobrecarga nos discos da coluna devido às mochilas escolares. A solução passa por ter mais atenção a este tema. O peso das mochilas não pode exceder 10% do peso dos alunos e os livros mais pesados devem ficar junto às costas. As alças devem ser largas, almofadadas e adaptadas e a mochila deve ter ainda outra alça na extremidade inferior que se aperta como um cinto.Cerca de 2 a 3% dos adolescentes tem escoliose, uma curvatura da coluna que tem origem genética. Podem ainda sofrer de dores cervicais provocadas pela inclinação excessiva do pescoço quando olham para o telemóvel: uma inflexão de 25 graus corresponde a uma sobrecarga de 15 kg. O que devem fazer, em relação aos casos de escoliose grave, exigem o uso de um colete durante os anos de crescimento. Para evitar o chamado ‘pescoço SMS, deve-se levantar o telemóvel à altura dos olhos.Já os jovens adultos, a partir dos 30 anos começam a ter problemas com os discos intervertebrais que, em casos mais graves, podem originar hérnias discais. A maioria das hérnias resolve-se com medicação para tratar a dor e fisioterapia. Quando a dor persiste ou a hérnia afeta a sensibilidade de um membro superior ou inferior recomenda-se a cirurgia.Quanto aos adultos de meia-idade, os problemas relacionam-se com as lesões musculoesqueléticas, problemas nos discos intervertebrais e dores na região lombar provocadas por muitas horas à frente do computador, má postura e gestos repetitivos com o rato e teclado. O que fazer? Recomenda-se o uso de cadeiras e secretárias reguláveis em altura e inclinação, pausas de três minutos a cada 50 de trabalho com o computador e arquivos a metros de distância para incentivar o trabalhador a levantar-se.Os idosos sofrem, em muitos casos, de doença degenerativa do disco vertebral e desgaste da zona lombar, associadas à dificuldade na marcha e manipulação de objetos. A melhor solução será: pilates, hidroginástica e caminhadas são os melhores exercícios para evitar a rigidez nas articulações e a atrofia muscular e prevenir as dores nas costas