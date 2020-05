Sabia que o café pode prolongar a sua vida? Descubra a maneira mais saudável de o preparar

m novo estudo publicado no 'European Journal of Preventive Cardiology', beber café pode ser bom para a saúde e prolongar a sua vida, mas apenas de for preparado com um filtro.



"O café não filtrado contém substâncias que aumentam o colesterol no sangue. Usar um filtro remove-as e torna menos prováveis ataques cardíacos e mortes prematuras", revela o autor do estudo, Dag Thelle, professor do departamento de saúde pública e medicina comunitária da Universidade de Gotemburgo, na Suécia.



"O estudo fornece provas fortes e convincentes de uma ligação entre métodos de preparação de café, ataques cardíacos e longevidade", explicou Thelle.



Desta forma, o estudo prova que ferver café ou usar uma cafeteira de prensa pode aumentar o risco de doença cardíaca.



O estudo analisou 508,747 homens e mulheres noruegueses saudáveis, com idades entre os 20 e 79 anos. Cada participante foi seguido durante uma média de 20 anos.



Os resultados mostraram que beber café fervido não filtrado ou prensado aumentou o risco de morte em homens com 60 anos ou mais.



Beber café filtrado com um filtro de papel foi considerado mais saudável do que não beber café de todo.



O café é uma das bebidas mais populares do Mundo e há quem não comece o dia sem ela. Agora os cientistas anunciaram a forma mais saudável de fazer café: filtrado.De acordo com u

Esta forma de preparação da bebida comparada com a não ingestão da mesma foi associada a um risco reduzido de 15% de morte por qualquer causa, um risco reduzido de 12% de morte por doenças cardiovasculares nos homens e um risco reduzido de 20% de morte por doenças cardíacas nas mulheres.

O estudo descobriu que quem bebia entre uma a quatro chávenas de café filtrado por dia tinha a menor taxa de mortalidade. "A descoberta de que aqueles que bebem a bebida filtrada tiveram melhores resultados do que os que não tomam café não pode ser explicada por outra variável como idade, sexo ou hábitos de vida. Portanto, consideramos que a observação é verdadeira", concluiu Dag Thelle.