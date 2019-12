O que comer (e o que evitar) para uma pele saudável

Segundo um estudo conduzido no Reino Unido pelo rosacea.org , uma em cada dez pessoas no país sofre de rosácea , uma inflamação no tecido vascular do rosto que leva à dilatação dos vasos sanguíneos e a manchas rosadas na pele. A investigação concluiu quedos pacientes sentem falta de auto-estima devido à doença que, embora não tenha cura, pode ter a sua manifestação reduzida com a ajuda de uma dieta específica. Veja, na galeria em baixo, os alimentos que estimulam – ou previnem – a inflamação da rosácea.