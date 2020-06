Já conhece a vitamina K?

Quando o objetivo é saber que vitaminas e suplementos tomar para a pele, cabelo e unhas (e o organismo) no seu melhor, a tarefa parece muitas vezes inglória, se não algo condicionada pelas últimas tendências e estudos.

Apesar de não lhe dar uma pele automaticamente mais luminosa, a vitamina K tem uma miríade de benefícios para a saúde. Quando pensamos em vitaminas, as mais frequentemente mencionadas são a vitamina C, D, E, etc. No entanto, estima-se que 99 de 100 pessoas possam ter deficiência de vitamina K. Cada vez mais estudos apontam para o papel vital da mesma no bom funcionamento do sistema imunitário.

A vitamina K terá capacidades para ajudar o sangue a coagular, ativar proteínas vitais para a proteção do coração e até manter os ossos e a pele saudáveis. Esta vitamina é composta por dois tipos: a vitamina K1 e a K2. Pode obter a K1 através do consumo de espinafres, na couve-de-folhas (conhecida também como kale) ou nos brócolos e até nos morangos, enquanto a K2 está presente em alimentos fermentados e de origem animal (ovos, manteiga, etc.), sendo também produzida pela bactéria do seu intestino.

O corpo envia a K1 primeiro para o fígado, sendo este o órgão que absorve primeiro as vitaminas ingeridas e que beneficiará bastante da sua função anticoagulante. Um estudo recente sugere que a K2 pode também ajudar na redução do risco de fraturas ósseas, enquanto ambas a K1 e K2 serão úteis para evitar que o cálcio se deposite nas suas artérias e cause sérios problemas cardíacos.

Quanto à pele, o seu processo de recuperação de feridas ou contusões pode beneficiar bastante da vitamina K, que reforça a barreira protetora da pele. Reduz também a inflamação, vermelhidão ou inchaço, ajudando também patologias de pele como o eczema, mantendo-a protegida e hidratada. A vitamina K dissolve-se em óleos e produtos gordos, podendo ser armazenada no tecido adiposo do corpo, para mais tarde poder distribuir- se onde o seu organismo precisar, sendo este um elemento essencial para o seu regime de suplementos.

Dado que vários medicamentos podem interferir com os efeitos da vitamina K (como é o caso de anticoagulantes, antibióticos, aspirina, entre outros), é recomendável que consulte o seu médico antes de decidir tomar suplementos desta vitamina. Se tem problemas de coração, distúrbios de coagulação ou outras patologias semelhantes, deve também ter em atenção a sua dieta de forma a evitar um consumo excessivo.