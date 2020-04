"Cuidado com as aulas sem supervisão": Personal Trainer deixa alerta para o treino na quarentena

É na qualidade de personal trainer, especialista em boa forma física, que André Ferreira falou com opara recomendar aos leitores que se mantenham ativos.– Há esse risco, e portanto enquanto estamos em casa devemos manter-nos o mais ativos possível. A primeira das regras é não perder as rotinas. Ou seja, não começar a ir para a cama às duas da manhã, a levantar ao meio-dia, almoçar às três da tarde. Isso faz-nos mal e já se sabe que, quanto menos se faz, menos se quer fazer.- Há as tarefas domésticas para fazer. Há a garagem para limpar, o jardim para cuidar, quem tem jardim. As pessoas, quando querem encontrar alguma coisa para fazer, encontram.- Sim, mas é importante ter atenção àquilo que as pessoas estão a fazer em casa. Há muitas aulas na internet, de facto, mas as pessoas muitas vezes não têm consciência das lesões que podem contrair quando estão a fazer exercícios para os quais não estão preparadas. Tem havido casos de pessoas que se aleijam a sério. Fazer exercício em casa é bom, mas é preferível fazê-lo com supervisão.- Ter atenção se o chão onde se faz exercício tem ou não atrito. Se escorregar, pode partir alguma coisa... Depois, em treino de resistência, pegar em garrafões para fazer peso, por exemplo, é arriscado e só se recomenda a quem tenha experiência.n