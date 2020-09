Conheça os truques para prolongar o bronze do verão mais tempo

Como prolongar o bronze do verão sem esforço

É tempo de começarmos a dizer adeus à rotina das férias de verão e ao nosso bronze. No entanto, o tom que a nossa pele ganhou devido ao sol não precisa já de passar à história. Por isso, referimos aqui alguns truques e produtos (todos se encontram em supermercados a preços acessíveis) e conselhos que ajudam a manter o bronze o resto do ano.

Para começar, e ao contrário do que se pensa, o autobronzeador não serve apenas para quando não tivemos tempo de apanhar sol e funciona melhor em pele ligeiramente bronzeada. Este melhora mesmo o bronze e tem um resultado mais natural.

A exfoliação da pele é muito importante porque devolve o brilho, e assim consegue-se um tom mais uniforme na pele, e ao contrário do que parece, o tom não desaparece com a exfoliação. Este passo da nossa rotina de beleza elimina as células e peles mortas, e também é um bom caminho para a pele bronzeada.

Por muito redundante que pareça, é verdade que a hidratação é muito importante para manter o tão desejado bronze, porque impede que a pele seque. Os produtos mais indicados para este caso são os aftersun, porque para além das propriedades de hidratação têm ingredientes anti-inflamatórios que acalmam a pele depois do sol.

O óleo de rosa mosqueta, que é também utilizado para uniformizar o tom de estrias, tem ótimas propriedades hidratantes que ajudam a manter o efeito da pele tocada pelo sol. Este óleo é formulado com nutrientes essenciais, entre eles proteínas responsáveis pela regeneração das células e da vitamina C, que é um antioxidante natural.

Por fim, os antioxidantes são uma grande ajuda para manter a pele bronzeada. Estes,« podem ser encontrados nas frutas e vegetais tais como laranjas, tangerinas, limões, limas, toranjas, morangos, framboesas, frutos vermelhos, cenouras, abóboras, pimentos, tomates e vegetais de folhas verdes como brócolos, espinafres ou couves.