Cinco receitas para um intestino saudável

Evitar os alimentos processados, os açúcares e os adoçantes – e apostar em prebióticos, probióticos, anti-inflamatórios e antioxidantes. Resumida numa frase, a dieta mais favorável à saúde dos intestinos é simples. A grande questão é, muitas vezes, perceber as características de cada alimento e sobretudo, como combiná-los no prato, para, de uma forma prática, moldar a alimentação às necessidades do intestino e dos bichinhos que o habitam, o tão importante microbioma.Consciente disso mesmo — ela própria sofreu na pele o mal-estar provocado pelo mau funcionamento intestinal, a nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida reuniu sugestões no livro Equilíbrio. O Guia de Receitas para um Intestino Saudável (Saída de Emergência, 2018). Alerta: "O açúcar é o alimento preferencial das bactérias patogénicas, que ao reproduzirem-se vão ficar em vantagem." E explica que não basta apostar nas fibras, o alimento favorito das bactérias boas, é preciso igualmente recolonizar o intestino com os chamados probióticos. "Uma alimentação mais excitante, mais inflamatória, etc., vai promover reações mais excessivas do organismo e consequentemente, alterações de humor", com efeito sobre o bem-estar.Opinião semelhante tem Maria Inês Antunes, autora de Receitas para um Superintestino (Nascente, 2018). "A investigação mostra-nos que uma microbiota desequilibrada, a disbiose, compromete qualquer dieta. A combinação entre estes dois tipos de alimentos é fulcral, tornando uma refeição simbiótica e extremamente benéfica para este superórgão que é o intestino", explica. Enquanto "a exposição contínua à frutose e aos substitutos do açúcar pode causar disbiose, inflamação intestinal e até contribuir para o desenvolvimento de muitas doenças metabólicas associadas à obesidade", em sentido inverso, este tipo de alimentação "tem um efeito positivo na diversidade de bactérias do intestino" e tem "melhorado os biomarcadores associados ao cancro colorrectal e reduzido a sintomatologia associada à Síndrome do Intestino Irritável", diz.(Gelado de morangos e curgete, zucchini em inglês)2 curgetes cruas (cortadas aos cubos e congeladas);400 g morangos congelados; 30 g de proteína vegan – opcional; canela q.b.Ponha todos os ingredientes num recipiente e triture -os (varinha mágica ou blender) até obter uma consistência cremosa. Consuma de imediato ou congele, apenas 1 a 2 horas, e sirva com uma colher de gelado.In Receitas para um Superintestino, de Maria Inês Antunes(Para uma pessoa)3 colheres de sopa de millet; 200 ml de água; 1 pêra;2 nozes; 1 colher de chá de sementes de girassol; 1 colher de sobremesa de mel; 150 ml de bebida de amêndoa sem açúcar; 1 pitada de salPonha a água num tachinho com o millet e uma pitada de sal. Coza durante cerca de 5 minutos. Junte a bebida de amêndoa e vá cozendo em lume brando, mexendo, até engrossar. Numa frigideira antiaderente, ponha a pêra laminada, o mel e as nozes. Salteie até começarem a dourar. Sirva numa taça, polvilhe com a pêra e as sementes de girassol.In Equilíbrio. O Guia de Receitas para um Intestino Saudável, de Mafalda Rodrigues de Almeida350 g de batata -doce; pasta de tomate probiótica;100 g tomate -cherry; 1 cebola roxa; 1 punhado de folhas de manjericão; 1 colher de sopa de azeite; 1 colher de chá de sal; pimenta preta q.b.Lave bem a batata -doce e corte-a às rodelas. Disponha -as sobre um tabuleiro forrado a papel vegetal e leve ao forno 25 minutos a 180 ºC. Retire o tabuleiro.Barre com a pasta de tomate e adicione o tomate -cherry cortado às meias -luas e a cebola. Leve de novo ao forno durante cerca de 15 minutos a 180 ºC. Polvilhe com as folhas de manjericão picadas e sirva.In Receitas para um Superintestino, de Maria Inês Antunes(para 1 litro de iogurte)1 l de leite de coco; 4 cápsulas de probióticos em póDeite o leite de coco num frasco. Abra as cápsulas e verta os probióticos em pó sobre o líquido. Misture, tape com um filtro de café e deixe repousar 48 horas à temperatura ambiente. Verta para frasquinhos mais pequenos e guarde no frigorífico (a textura ficará mais sólida). Aguentarão cerca de duas semanas num ambiente bem refrigerado.In Equilíbrio, de Mafalda Rodrigues de Almeida4 filetes de robalo; 200 g de curgete; 300 g de batata -doce; 3 tomates-chucha; 4 colheres de sobremesa de chutney de tomate; 1 mão -cheia de folhas de manjericão fresco; 3 dentes de alho picados; 1 cebola pequena:azeite, molho de soja, sal e pimenta q.b.Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Coza as batatas em rodelas durante 15 minutos. Corte quatro folhas grandes de papel vegetal e disponha a cebola e os alhos picados no centro de cada uma., seguidos das rodelas de curgete, de batata doce e de tomate-chucha. Barre com chutney de tomate. Ponha os filetes de robalo por cima. Tempere com sal, pimenta, azeite e molho de soja. Feche os embrulhos como se fossem rebuçados e leve ao forno 20 minutos a 180 ºC. Abra-os e polvilhe com as folhas de manjericão picadas.In Equilíbrio, de Mafalda Rodrigues de Almeida