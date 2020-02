5 Receitas rápidas para o almoço no trabalho

Com a crescente preocupação com a alimentação e o exercício físico, e apesar da ausência de tempo, nascem cada vez mais receitas que sejam saudáveis, mas rápidas.

A correria do dia a dia leva, muitas vezes, a que se façam escolhas erradas à mesa. Folhados, sandes ou pedidos de fast food são algumas das opções recorrentes para quem almoça enquanto despacha um trabalho no computador ou um problema via telemóvel. Os erros têm consequências, nomeadamente aumento de peso e pouca saúde, no geral.

Salada de atum e abacate

Ingredientes (1 dose)

Alface a gosto

1 lata de atum em água

6 colheres de sopa de grão cozido

Tomate a gosto

Cebola roxa a gosto

½ abacate

1 ovo cozido

Coentros a gosto

1 colher de sobremesa de azeite

1 colher de sobremesa de vinagre balsâmico

Sal, sumo de limão, alho em pó e pimenta q.b.

Misture todos os ingredientes e está pronto!





Cuscuz de espelta com legumes e queijo feta

Ingredientes (2 doses)

100 g de cuscuz de espelta

150 g de tomate-cereja

1 cebola roxa (tamanho pequeno)

½ pepino

½ pimento vermelho

50 g de queijo feta

2 colheres de sobremesa de azeite

Coentros, hortelã, sal, pimenta e lima q.b.



Preparação

1. Numa taça coloque o cuscuz de espelta, tempere com sal e pimenta.

2. Adicione 200 ml de água a ferver ao cuscuz. Tape durante 5 minutos. Mexa com um garfo e espere que arrefeça, para adicionar os restantes ingredientes.

3. Prepare os legumes: corte o tomate-cereja em dois, corte o pepino e o pimento aos cubos, pique a cebola, a hortelã e os coentros.

4. Junte estes ao cuscuz, tempere com lima e envolva.

Frittata

Ingredientes (2 doses)

1 curgete cortada às fatias

1 cebola cortada às fatias

Espargos frescos picados a gosto

Espinafres frescos a gosto

3 ovos

4 colheres de sopa de queijo mozarela magro ralado

1 pacote pequeno de natas de soja light

Sal e pimenta q.b.

Preparação

1. Ligue o forno a 180 ºC.

2. Numa frigideira antiaderente, salteie os vegetais num fio de azeite.

3. Numa taça, bata os ovos com as natas. Tempere com sal e pimenta.

4. Retire a frigideira do lume e despeje os ovos.

5. Polvilhe com queijo e alho em pó e leve a frigideira (própria para forno) ao forno cerca de 10 minutos.

Corte às fatias e leve para o trabalho!



Salada de feijão e abacate



Ingredientes (2 a 3 doses)

1 frasco de feijão encarnado

½ pimento encarnado cortado aos cubos

5 tomates-cereja cortados em metades

1 abacate aos pedaços

½ cebola roxa picada

Coentros picados a gosto

Sumo de meia lima

3 colheres de sobremesa de azeite

Sal, alho em pó e pimenta q.b.



Preparação

1. Num frasco grande com tampa, comece por colocar o tempero, depois, em camadas, coloque o feijão, o tomate, o pimento, a cebola e os coentros.

2. Feche com uma tampa de enroscar.



Salada de frango, milho e maçã

Ingredientes

1 chávena almoçadeira de mistura de alfaces e rúcula

1 bife de frango cozido desfiado

½ maçã cortada aos cubos

3 colheres de sopa de milho cozido

Tomate-cereja a gosto

1 colher de sopa de miolo de noz picado

Raspas de parmesão

Molho para a salada: azeite (1 colher de sobremesa), vinagre balsâmico (apenas umas gotas), sal, alho em pó, pimenta, orégãos e sumo de limão q.b.

Preparação

1. Num frasco grande com tampa, comece por colocar o tempero, depois, em camadas, coloque o tomate, o milho, a maçã, a mistura de alfaces, o frango, o parmesão e as nozes.

2. Feche com uma tampa de enroscar.

3. Atenção: deve aconchegar os ingredientes o máximo possível, quanto menos ar o frasco tiver, melhor. Evite o contacto do molho com os verdes, caso contrário, estes poderão ficar murchos.

4. Depois, será só colocar num prato.