02 de março de 2026 às 16:15

Repórter SÁBADO na íntegra: Influencers alvo de queixas-crime continuam a promover casinos online ilegais

No segundo episódio do Repórter Sábado sobre os casinos online ilegais em Portugal, revelamos que dezenas de influencers alvo de queixa-crime continuam a promover estas plataformas ilegais. Revelamos ainda os esquemas das empresas para contornarem os bloqueios aos sites de apostas ilegais, os milhões perdidos em impostos e os danos irreparáveis para as vítimas: os jogadores.

