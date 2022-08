Há 34 minutos

Investigação SÁBADO. Condenada por homicídio em fuga

Fernanda Baltazar matou o noivo com gelo seco, no Parque das Nações, em Lisboa, em 2016. Foi condenada a 17 anos de prisão, mas por um erro judicial, foi libertada. A pena, foi mais tarde, confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça. E ela continua em fuga. As autoridades não a encontram, mas também não a procuram.