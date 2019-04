A carregar o vídeo ...

No vídeo é possível ver um ocupante do carro (talvez o condutor) a dormir no banco de trás.

14:30

Vídeo mostra Tesla a andar em velocidade cruzeiro sem condutor Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.