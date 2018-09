A carregar o vídeo ...

A poucos dias do 17.º aniversário do atentado ao World Trade Center no dia 11 de Setembro de 2001, imagens inéditas do dia da tragédia foram divulgadas na Internet. O vídeo de 30 minutos foi gravado pelo jornalista da CBS, Mark LaGanga, que estava a trabalhar no terreno quando se deu o atentado. O profissional filmou trabalhos das equipas de resgate e ainda conseguiu falar com alguns sobreviventes.

Vídeo mostra imagens inéditas do 11 de Setembro pela lente de um jornalista













