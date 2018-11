A carregar o vídeo ...

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho e Mustafá, um dos líderes da claque Juventude Leonina, foram detidos no âmbito da investigação da invasão à academia do clube, em Alcochete.

09:47

Vídeo mostra GNR a levar Mustafá detido da sede da Juve Leo ao som dos cânticos da claque













