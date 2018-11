A carregar o vídeo ...

Polícia de Segurança Pública revelou que os adeptos causaram danos na zona do restaurante e esplanada da unidade hoteleira, com um adepto holandês a ser transportado ao hospital de Santa Maria com ferimentos na cabeça. “Temos a indicação de que um grupo de adeptos do Benfica viu adeptos holandeses num hotel, nas imediações do estádio da Luz, e causou distúrbios, obrigando o grupo alegadamente afecto ao Ajax a refugiar-se no interior”, afirmou fonte da PSP à Lusa, frisando que “não se pode falar em confrontos directos entre adeptos de ambos os clubes”.

Vídeo mostra "batalha campal" entre benfiquistas e adeptos do Ajax em hotel junto ao estádio da Luz













