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03 de agosto de 2026 às 19:10

Vídeo mostra aparato policial onde ocorreu colisão frontal entre autocarro e autocaravana em Itália. Seis pessoas morreram

Seis pessoas morreram e 34 ficaram feridas, na tarde deste domingo, numa colisão frontal entre um autocarro e uma autocaravana na região do Lago de Ventina, na fronteira entre Úmbria e o Lácio, em Itália.

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