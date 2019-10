A carregar o vídeo ...

Quando a arruada "rosa" estava no Terreiro do Paço, em Lisboa, o também primeiro-ministro foi abordado por transeunte e acusado de estar de férias durante os incêndios em Pedrógão Grande, no verão de 2017.

17:15

Vídeo: António Costa tenta agredir homem por acusação devido a Pedrógão Grande











