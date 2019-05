A carregar o vídeo ...

Nunca antes a terra tinha sido vista com tanta nitidez a partir do espaço. O vídeo foi gravado com uma resolução de 4K a partir de um satélite russo.

21.05.2019 17:16

Veja o primeiro vídeo de alta resolução da Terra, filmado a partir do espaço











