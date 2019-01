A carregar o vídeo ...

Há um novo membro da família da ursos polares do Jardim Zoológico Tierpark de Berlim, na Alemanha. Ainda sem nome, o urso polar nasceu no dia 1 de Dezembro. As imagens divulgadas são do 28.º dia de vida deste urso polar, cuja espécie é vulnerável.

15:03

Urso polar recém-nascido encanta Zoo de Berlim













