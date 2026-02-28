Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de fevereiro de 2026 às 12:38

Trump anuncia que os EUA iniciaram “grandes operações de combate” no Irão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos iniciaram “grandes operações de combate” em território iraniano, numa escalada significativa do conflito no Médio Oriente após ataques conjuntos com Israel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30