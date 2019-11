A carregar o vídeo ...

Vídeo mostra baldes no chão a apanharem as pingas que caem do teto no tribunal que pertence à comarca de Beja.

17:25

Tribunal de Ferreira do Alentejo inundado











