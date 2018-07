A carregar o vídeo ...

Momento ocorreu no programa America’s Got Talent, da NBC. Mary e Tyce, um casal de trapezistas, apresentaram-se com várias acrobacias. Ele não conseguiu agarrar os tornozelos da mulher e ela resvalou, caindo e sendo agarrada por uma rede de segurança.

Trapezista cai vários metros em programa de televisão













