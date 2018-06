A carregar o vídeo ...

Parece que o filme "Vingadores: Guerra do Infinito" não tem o cruzamento de personagens mais ambicioso da história do cinema. O novo filme do "Força Ralph: Ralph vs Internet" é uma espécie de auto-sátira ao universo da Disney e traz as princesas para o mundo de Ralph e Vanellope.

Trailer de Força Ralph inclui (quase) todas as princesas da Disney













